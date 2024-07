Com incício em setembro, a ação integra-se no projeto PALOP EXPERTSAÚDE, que começou este ano e que, até outubro de 2026, pretende dar formação hospitalar especializada de três meses a 90 profissionais de saúde de Angola, Cabo Verde e Moçambique".

No total, são 40 médicos, 40 enfermeiros e 10 técnicos de diagnóstico e terapêutica, revela a

Os primeiros participantes eram oriundos do Hospital Materno Infantil Manuel Pedro Azancot de Menezes, em Angola, iniciaram já tinha iniciado a formação no segundo trimestre de 2024.

A assinatura do acordo com o Hospital Baptista de Sousa decorreu no Hospital Central da Trofa Saúde-Bonfim, em Vila do Conde, com a presença da presidente do conselho de administração da unidade do Mindelo, Cabo Verde.

"O projeto PALOP EXPERTSAÚDE enquadra um dos pilares estratégicos do Hospital Batista de Sousa: formação contínua e treino de especialistas com enfoque em médicos e enfermeiros. Os clínicos necessitam de atualizações permanentes, pois trata-se de uma área com atualizações constantes, no sentido da prestação clínica” - referiu Helena Rebelo Rodrigues, citada no comunicado.

Susana Sá, gestora executiva do PALOP EXPERTSAÚDE, também citada no documento sublinhou que este programa “pretende contribuir para a melhoria das condições, respostas e acesso em saúde da população Angolana, Cabo Verdiana e Moçambicana, através da capacitação e certificação dos profissionais de saúde ao longo de 500 horas, sempre com a presença de tutores.”

Trata-se de um projeto da Associação Ensinar Saúde Norte e dos parceiros Grupo Trofa Saúde e a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - CESPU, em cooperação com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

O segundo a organização revela em comunicado, o "PALOP EXPERTSAÚDE é um programa de formação hospitalar especializada certificada, de educação pós-graduada e capacitação em e-health que beneficia da experiência e diferenciação setorial do Grupo Trofa Saúde e CESPU, instituições privadas, e da parceria com quatro hospitais públicos: ULS Braga, ULS Tâmega e Sousa, ULS Matosinhos, ULSAAve".

Os hospitais beneficiários são o Hospital Materno Infantil Manuel Pedro Azancot de Menezes e Complexo hospitalar de Doenças CardioPulmonares Dom Alexandre do Nascimento, ambos em Angola, Hospital Baptista de Sousa, em Cabo Verde, e Hospital Central de Maputo, em Moçambique.