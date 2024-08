Está encerrada a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, bem como a do Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, e a do Hospital Distrital das Caldas da Rainha.

De acordo com a mesma fonte, está também encerrada a urgência de obstetrícia do hospital de Portimão.

Quanto às urgências de pediatria, em Viseu, o serviço de atendimento complementar está referenciado entre as 20:15 e as 23:00, e no Hospital Amadora-Sintra está a funcionar das 08:00 às 20:00 e referenciada durante a noite.

O Hospital Amadora-Sintra tem também a urgência de obstetrícia e ginecologia referenciada entre as 20:00 e a meia-noite, estando aberta durante o dia. Ainda na região de Lisboa está referenciada a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital São Francisco Xavier entre as 00:00 e as 09:00.

Já a urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, estão referenciadas para o CODU/INEM.

As unidades referenciadas significam que os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

Ao todo estão hoje encerradas quatro urgências, quatro referenciadas (com restrições) e duas referenciadas CODU/INEM. Estão abertas 163 urgências.