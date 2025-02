O Palácio de Kensington partilhou quatro retratos desenhados por Kate Middleton, princesa de Gales, e pelos seus três filhos – George, Charlotte e Louis.

"Desenhar retratos com crianças pode proporcionar um momento de conexão, pois vocês passam tempo a olhar uns para os outros e concentram-se uns nos outros, além de serem criativos e, o mais importante, se divertirem muito juntos!", pode ler-se.

A publicação nas redes sociais que acompanha os retratos listou os criadores das obras de arte como “príncipe Louis, princesa Charlotte, príncipe George e princesa de Gales”.

Os desenhos surgem depois de Kate ter inaugurado uma nova exposição na National Portrait Gallery de Londres no início deste mês. A exposição, apelidada de “Bobeam Tree Trail”, incentiva as crianças a desenharem autorretratos enquanto visitam o museu.

O Royal Foundation Centre for Early Childhood explicou que as crianças visitantes podem aproveitar a exposição enquanto “ouvem gravações de áudio, usam adereços, exploram expressões faciais e, finalmente, pensam sobre as suas próprias vidas, sentimentos e pensamentos enquanto criam um autorretrato”.