O cantor de 54 anos era acusado de ter liderado durante vários anos, em Chicago, uma rede criminosa de tráfico sexual de mulheres e menores de idade.

A acusação diz que o cantor, premiado com três Grammy, utilizava um grupo de managers, guarda-costas e outros funcionários para recrutar as vítimas, que depois ameaçava se fugissem.

De acordo com a imprensa norte-americana, R. Kelly negou todas as acusações em tribunal, ficou sentado e não esboçou qualquer reação ao ouvir o veredicto do júri constituído por 12 pessoas (sete homens e cinco mulheres).

O artista, nascido Robert Sylvester Kelly, enfrenta uma acusação de crime organizado e oito violações da Lei Mann, que proíbe o transporte de pessoas através dos limites estaduais para fazer sexo.

R. Kelly arrisca uma sentença que pode ir desde 10 anos de prisão até prisão perpétua. A sentença será conhecida no dia 4 de maio de 2022.

O cantor que triunfou nos anos 1990 e no início dos anos 2000 enfrentou acusações de má conduta sexual por décadas, mas só foi julgado uma vez por pornografia infantil, processo do qual foi absolvido.