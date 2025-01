São várias as fotografias e os vídeos online a provocar um rumor de que a China estará a lutar contra outra epidemia. Será um surto de metapneumovírus humano (HMPV) e os vídeos online alegadamente mostram hospitais congestionados e sistemas de saúde sobrecarregados.

"Os casos recentes detetados incluem agentes patogénicos como o rinovírus e o metapneumovírus humano, sendo que os casos do metapneumovírus humano entre pessoas com menos de 14 anos apresentam uma tendência ascendente, especialmente nas províncias do norte da China", salienta um relatório da Reuters.

Este mesmo relatório a que a agência teve acesso descreve mesmo uma crise na China, mas a verdade é que as autoridades chinesas e a OMS ainda não declararam qualquer estado de emergência. De acordo com alguns especialistas, esta decisão prender-se-á com o facto destas infeções coincidirem com o inverno, altura em que as doenças respiratórias costumam atingir o seu pico.

A China, aliás, revelou em comunicado que apesar do alastrar deste vírus o país continua seguro para viajar.

Apesar da desvalorização destes casos, a verdade é que o vírus já se espalhou significativamente por outros países, como a Indonésia e a China, de acordo com relatos.

Em conferência de imprensa, o Director-Geral dos Serviços de Saúde (DGHS) indiano, Atul Goel, sublinhou, contudo, que ainda não há necessidade de pânico. “O HMPV é semelhante a outros vírus respiratórios que causam sintomas semelhantes aos da gripe, principalmente em idosos e crianças”, disse. “As doenças respiratórias são comuns durante o inverno e os nossos hospitais estão bem equipados para lidar com elas”, acrescentou, salientando que não são necessários medicamentos especiais porque não existem medicamentos antivirais contra esta doença.

"Uma coisa que gostaria de transmitir ao público é que tomem as precauções gerais que usamos contra todas as infeções respiratórias. As pessoas com tosse e constipação devem evitar locais cheios de gente para evitar a transmissão. Use um lenço ou toalha para espirrar e tossir, e leve medicamentos básicos para a constipação ou febre, se necessário, não há necessidade de nos alarmarmos com a situação atual", disse.

O que é que o vírus HMPV?

Descoberto em 2001, o HMPV pertence à família Pneumoviridae, a mesma família do vírus sincicial respiratório (RSV), de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Normalmente provoca infeções respiratórias superiores e inferiores.

Sintomas do HMPV

Os sintomas normalmente associados ao HMPV incluem: tosse e nariz a pingar ou entupido, febre, dor de garganta, respiração ofegante ou falta de ar em casos graves. Em alguns casos, a infeção pode evoluir para bronquite, pneumonia ou exacerbações da asma.

Quem está em risco?

As crianças com menos de cinco anos de idade, especialmente os bebés, os adultos mais velhos, especialmente os que têm mais de 65 anos e os indivíduos com o sistema imunitário enfraquecido ou doenças respiratórias crónicas como a asma.

Como se propaga o HMPV?

O HMPV propaga-se através de gotículas provenientes da tosse ou espirro, contato próximo, como tocar ou apertar as mãos, superfícies contaminadas, seguido de toque na boca, nariz ou olhos. O HMPV tem um padrão sazonal, circulando no final do inverno e na primavera em regiões temperadas.