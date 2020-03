Numa entrevista telefónica com a agência noticiosa EFE, o italiano confirmou que até agora ainda não houve um surto importante do vírus em lugares com uma grande concentração de refugiados ou deslocados.

“De momento, e façamos figas, não registámos nenhum grande surto do novo coronavírus em nenhuma situação com muitos refugiados ou deslocados”, afirmou.

Depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar oficialmente uma “pandemia”, Grandi assegurou que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) já trabalha com a organização e com os ministérios da Saúde dos países de acolhimento para que estes o incluam nos seus planos preventivos e de erradicação do vírus.

Na terça-feira passada, o ACNUR pediu aos doadores 33 milhões de dólares (cerca de 29 milhões de euros), para cobrir as necessidades “imediatas”, sobretudo em países com um grande número de refugiados e deslocados.

Graças ao apoio do Japão e de outros países, já foram angariados cerca de 24 milhões de dólares.