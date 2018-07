O reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, optou hoje por não dizer o que pensa sobre a "precariedade no ensino superior", desculpando-se com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não posso dizer o que penso sobre a precariedade no ensino superior", disse Cruz Serra, desculpando-se com o Presidente da República, que participava igualmente na sessão solene de enceramento do Dia da Universidade de Lisboa, que decorreu na reitoria. A afirmação do reitor foi apupada por cerca de duas dezenas de bolseiros de investigação científica que, a um canto da sala e de pé, protestaram contra a sua precariedade laboral envergando t-shirts pretas. Cruz Serra limitou-se numa curta intervenção a fazer agradecimentos. Só após a sessão, e depois de o Presidente da República ter ido embora, o reitor da Universidade de Lisboa referiu, em declarações aos jornalistas, que "sempre se debateu contra a precariedade no ensino superior", sustentando que "o maior problema é o envelhecimento do corpo docente". Apesar de criticar a legislação de estímulo ao emprego científico em vigor, por substituir bolsas de formação de pós-doutoramento por contratos a termo, António Cruz Serra reafirmou que vai usá-la para "reforçar o corpo docente", uma possibilidade que a própria lei prevê. Lembrando o princípio de autonomia das instituições de ensino superior, o reitor vincou que são as universidades que decidem se abre ou não concursos para recrutamento de docentes ou investigadores.