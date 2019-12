De acordo com os resultados preliminares das eleições moçambicanas de 15 de outubro, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) ganhou com maioria qualificada no parlamento e o atual Presidente, Filipe Nyusi, foi reeleito, resultados que a Renamo não reconhece, assegurando ter provas de fraude.

Caso o Conselho Constitucional confirme os resultados, a Renamo irá reunir “os órgãos do partido: a comissão política nacional e o conselho nacional”, porque a decisão de tomar posse dos lugares eleitos não pode resultar de “um posicionamento apenas do presidente”, disse Momade à agência Lusa, numa entrevista por telefone.

“Se os deputados vão ou não tomar posse… neste momento é prematuro” e, em dezembro, “os órgãos vão reunir e vão decidir qual vai ser a decisão do partido”, explicou o líder da Renamo, que terminou hoje uma visita à Holanda.

Na viagem, Ossufo Momade levou uma caixa com “boletins que estão fora do circuito da Comissão Nacional Eleitoral (CNE)” e que estão pré-preenchidos com uma cruz nos candidatos da Felimo.

“Desta vez, nós trazemos elementos que provam fraude eleitoral”, disse Momade, considerando que os observadores internacionais “não podem ficar calados” perante “evidências tão claras”.

“Em Moçambique, está instalado um regime que não quer abandonar o poder e, para não sair do poder, usa a polícia” contra a oposição, afirmou, acrescentando: “É uma coligação: polícia, a CNE,o STAE [Secretariado Técnico de Administração Eleitoral] para manietar a Renamo”.