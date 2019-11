O juiz conselheiro Ireneu Barreto falava no Funchal nas cerimónias evocativas do 101.º aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, do 45.º aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e do 96.º aniversário da Liga dos Combatentes, organizada pelo núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes que decorreu na marginal da cidade.

O representante recordou os que caíram mortos nos vários conflitos, declarando que “passam este ano 45 anos desde o final da Guerra do Ultramar, a última guerra em que Portugal esteve envolvido com a totalidade das suas Forças Armadas”.

“Esta guerra deixou ainda hoje feridas por cicatrizar e injustiças por resolver”, afirmou, acrescentando que “estão a ser dados passos há muito devidos” para serem sanadas.

Ireneu Barreto referia-se ao facto de no novo Governo da República ter sido criada uma Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, no âmbito do Ministério da Defesa Nacional.