Segundo Zacarias da Costa, o Governo da República Dominicana manifestou-lhe a vontade do país de se tornar observador associado da CPLP num encontro na passada sexta-feira em Santo Domingo, à margem da 28.ª Cimeira Ibero-Americana.

"Essa vontade foi expressa pelo ministro da Presidência, acompanhado do seu vice-ministro, num encontro que teve lugar no Palácio Presidencial de Santo Domingo" na sexta-feira, afirmou o secretário executivo.

Naquele encontro, os dois responsáveis do país discutiram com o secretário executivo da CPLP "esse assunto e outros" do interesse da República Dominicana e da comunidade, adiantou Zacarias da Costa, sem pormenorizar.

Quanto à carta formal necessária para formalizar o interesse da República Dominicana de se associar à organização Lusófona "será em breve entregue" ao secretariado executivo da CPLP, referiu Zacarias da Costa, sem adiantar datas possíveis.

Também na sexta-feira, os ministros dos Assuntos e Relações Exteriores da Ibero América aprovaram a candidatura da CPLP a observador consultivo daquela comunidade.

A 23 de março, Zacarias da Costa já tinha anunciado que a CPLP iria tornar-se observador consultivo da Comunidade Ibero-Americana na cimeira de Santo Domingo e iria reforçar a cooperação com aquela organização, em áreas como a saúde e alimentação, justiça e língua, como a Lusa noticiou.

O secretário executivo fez o anúncio num encontro de trabalho dos observadores consultivos que antecedeu a cimeira da República Dominicana.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou no sábado que Portugal tomou a iniciativa de constituir um fundo, que arranca com um milhão de euros, para a cooperação entre a comunidade ibero-americana e a CPLP.

Num discurso na cimeira, António Costa saudou "a adesão como observador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [CPLP] à comunidade ibero-americana".

O primeiro-ministro considerou que este "é um passo muito importante" e referiu que "a comunidade ibero-americana já era observador no espaço da CPLP".

As duas organizações, que têm dois Estados-Membros em comum - Brasil e Portugal -, já partilham, por este motivo, o português como língua oficial e de trabalho.

Além disso, alguns Estados-membros da Ibero-América - Andorra, Argentina, Chile, Espanha, Peru e o Uruguai - são observadores associados da CPLP.

E, na próxima cimeira da CPLP, que terá lugar em São Tomé e Príncipe no verão, deverá ser aprovada a candidatura do Paraguai a observador associado, anunciou o secretário executivo na sua intervenção no dia 23, adiantando que a Colômbia também já formalizou a sua vontade de se associar à comunidade de língua portuguesa.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

A Comunidade Ibero-Americana é constituída por 22 países: 19 da América Latina de língua espanhola e portuguesa, e na Península Ibérica, Espanha, Portugal e o Principado de Andorra.