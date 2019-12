Bonacini aludiu a receios infundados e exagerados: “Já recebemos telefonemas inquietos dos EUA, a perguntarem-nos se uma criança com 1,30 metros podia vir sem correr perigo”.

Na realidade, Veneza está a mais de um metro abaixo do nível do mar, relativizou. Quando se fala de uma maré alta de 1,30 metros, isso significa que o nível da água é de 30 centímetros e apenas em alguns locais da cidade velha.

Acentuou ainda que a histórica maré alta só durou uma hora e meia, após o que a situação normalizou em algumas horas.

Dos mais de 31 milhões de turistas que foram a Veneza no último ano, 20 milhões só estiveram lá um dia e apenas 11,5 milhões dormiram nos 274 hotéis do centro histórico, segundo as estatísticas da associação.