São vários os principais protagonistas da política mundial a aconselharem Israel, e o seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a não responder ao ataque do Irão, mas há dúvidas sobre se a resposta israelita não irá mesmo acontecer.

O que diz Israel?

Israel continua a alertar que irá retaliar contra o Irão após um ataque em grande escala no fim de semana.

“O Irão não ficará impune com esta agressão”, disse o porta-voz das FDI, Forças de Defesa de Israel), Daniel Hagari, numa em declarações citadas pela Sky News.

“Não permitiremos esta agressão na região”, acrescentou.

E o que dizem os líderes mundiais?

Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, já falou com Benjamin Netanyahu e pediu “calma” sobre a situação com o Irão.

Um porta-voz de Downing Street, citado pelo canal britânico Sky News, disse que Sunak disse ao seu homólogo israelita que “uma escalada significativa não era do interesse de ninguém e apenas aprofundaria a insegurança no Médio Oriente”.

“Este é um momento para a calma prevalecer”, referem.

Sunak disse que o Irão "calculou mal e está cada vez mais isolado no cenário global" enquanto o G7 coordena uma resposta diplomática.

E do lado do Irão?

O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou hoje que Teerão responderá "ferozmente" à "mais pequena ação" de Israel contra os seus interesses, após o ataque de sábado contra território israelita, em retaliação pelo bombardeamento do consulado iraniano em Damasco.

“A mais pequena ação contra os interesses do Irão será recebida com uma resposta feroz, generalizada e dolorosa contra todos os responsáveis”, disse Raisi ao emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, de acordo com uma declaração publicada pela Presidência iraniana na sua página oficial na internet.

Por sua vez, Vladimir Putin, Presidente da Rússia, informou o presidente do Irão que espera que todas as partes no Médio Oriente demonstrem moderação e não permitam novos confrontos, segundo a imprensa estatal russa.

Em telefonema, "Vladimir Putin expressou a sua esperança de que todas as partes mostrem uma moderação razoável e evitem uma nova rodada de confronto que teria consequências catastróficas para toda a região", segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin e citado pela AFP.

Na mesma ligação com Ebrahim Raisi, Putin discutiu em detalhe o alegado ataque israelita ao consulado iraniano na Síria, de 1 de abril, informou a agência RIA Novosti, citando o Kremlin.

Raisi, por sua vez, informou que o ataque retaliatório do Irão com mísseis e drones contra Israel no sábado foi “forçado e limitado” e enfatizou que não tinha interesse numa nova escalada.