“A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis [Anarec] regista com agrado as recentes declarações do sr. ministro do Ambiente [Matos Fernandes], que anunciou a redução do número de postos REPA [Rede de Emergência de Postos de Abastecimento] exclusivos de 52 para 26″, afirmou o presidente desta associação, Francisco Albuquerque, em declarações à Lusa.

No entanto, para os revendedores de combustíveis os postos da REPA não exclusiva “estão em condições de fazer face às necessidades de abastecimento das entidades prioritárias”.

Assim, a Anarec apelou à tutela que a REPA passe a funcionar apenas com postos não exclusivos, procedendo-se à extinção, “ainda que temporária”, dos exclusivos “em vez da redução do seu número”.

De acordo com a associação, os revendedores que integram a REPA exclusiva, continuam a registar “prejuízos e quebras de venda preocupantes”.

Apesar de os números globais ainda não estarem apurados, Francisco Albuquerque apontou como um dos casos mais preocupantes, um associado que registou quebras na ordem dos 90%.