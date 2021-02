Veja as primeiras páginas dos jornais de hoje no SAPO24

Público:

- “Bill Gates: O bilionário e filantropo escreveu Como Evitar Um Desastre Climático e conversou com o PÚBLICO sobre o livro e as lições a tirar da pandemia: ‘Mudar o nível de vida dos países ricos não resolve as alterações climáticas’”

- “Só há exames para acesso ao superior e têm mais perguntas obrigatórias”

- “Catalunha: Republicanos querem juntar bloco independentista”

- “Pandemia: Contágios pela covid-19 baixam em 94% dos concelhos”

- “Novo Banco: Governo espera pela auditoria da Deloitte para nova injeção”

- “Um bilhete único: Barraqueiro quer comboio e autocarro a ligar Faro a Braga”

- “Cultura: Apoios estão no papel, mas setor aponta falhas e demora”

Diário de Notícias:

- “Anti ‘Lobby Gay’: Presidente do TC revoltado com ‘promoção da homossexualidade’”

- “Praça do Império: Petição para manter brasões já está na Assembleia de Lisboa: ‘Deixem-me arranjar o Jardim e logo se vê’, Sá Fernandes”

- “Regresso às aulas: Primeira semana correu bem, mas há ainda muitas dificuldades”

- “Covid roubou 12 milhões de turistas e três mil milhões de receitas”

- “Marcelino da Mata: O mais temido comando africano do Exército português não teve honras militares na despedida”

- “Reparação do Mosteiro de Alcobaça feita com cal e areia. Não há betão, garante DG do Património”

- “Independentistas com mais 50% dos votos e porta aberta na Catalunha”

- “De ‘O Senhor dos Anéis’ a ‘Regresso do Futuro’ não há quem pare as festas (virtuais) em Hollywood”

Correio da Manhã:

- "Rangel sem dinheiro para pagar justiça.Diz que foi despedido e não aufere nenhum rendimento"

- "Há mais 20 mil funcionários públicos"

- "Idoso reformado morto em jardim"

- "Sporting-P.Ferreira: Cheira a título no reino do Leão"

- "Jesus traído pelo relógio"

- "Pandemia. Professores exigem reembolso de gastos"

- "Criança morre por falta de cuidados"

- "Família indemnizada por extravio do teste do pezinho"

- "Incentivos para 17 mil estágios e empregos"

Jornal de Notícias:

- "Eurobic obrigado a pagar a clientes enganados pelos BPN"

- "Desposto. Racismo. Caso Marega ainda sem culpados um ano depois"

- "Sporting-Paços de Ferreira. 'Apanha-me se puderes'"

- "Apoio psicológico a enfermeiros e médicos dispara na pandemia"

- "Hospitais transferem doentes sem avisar famílias"

- "Viagens. Governo estuda certificados para recuperados"

- "Superior: Comissão propõe as mesmas regras de acesso"

- "Função Pública: António Costa contratou 20 mil para o Estado em 2020"

- "Turismo: menos 12 milhões de estrangeiros"

Jornal i:

- “Divirta-se. Você está em casa”

- “Ensino à distância: Aulas por videoconferência só com assinatura de docentes”

- “PSD quer ‘cheque-psicólogo’”

- “Luís Menezes Leitão atira-se à lei do ruído”

- “Comunidade dos Países de Língua Portuguesa discute livre circulação”

- “Governo opta por testar em massa. Escolas e fábricas na linha da frente”

- “Bazuca europeia: Elisa Ferreira garante que não há atrasos”

- “George Bernard Shaw: ‘Cuidado com o homem cujo Deus está no céu’”

- “Empresas: Maioria diz que apoios do Governo não são suficientes”

A Bola:

- "Sporting aumenta para 10 pontos a vantagem sobre o FC Porto"

- "Benfica. Nem Helton sabia"

- "Inglaterra. Jogos com o Benfica são sempre especiais"

- "FC Porto:Nunca joguei contra o Ronaldo. Pepe quer vencer o amigo da juventude"

Record:

- "Leão vence com tranquilidade e volta a fugir na liderança"

- "Benfica. Jesus seguro até final da época"

- "FC Porto. Uma vitória para a história"

O Jogo:

- "Leões engatam sétimo triunfo consecutivo e cavam o fosso para o segundo lugar"

- "FC Porto. Pepe aposta em quebrar o enguiço que mantém os dragões sem ganhar"

- "Benfica: Pior só em 1954"

- "Encarnados queixam-se ao CA de erros de arbitragem"

- "França. Rony Lopes, e pé quente, leva três golos em dois jogos"

- "Braga. Borja multiplica golos por vinte"