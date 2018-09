“Eu desejaria que PSD e CDS tivessem uma articulação superior ao que têm manifestado. Entristece-me a situação em que está o centro direita. O grande triunfador é António Costa”, afirmou Ribeiro e Castro, em declarações aos jornalistas na Universidade de Verão do PSD, na qual participou num debate sobre círculos uninominais com o politólogo Pedro Magalhães.

Para o antigo líder do CDS, à frente do partido entre 2005 e 2007, “seria interessante que as direções dos dois partidos” avaliassem a melhor forma de articulação, o que poderia passar por “listas conjuntas ou listas separadas”.

“Não noto que haja quem quer que seja que esteja preocupado com isso, só estão preocupados se vão ter mais ou menos votos que o vizinho”, disse.

Questionado sobre se a responsabilidade deste afastamento deve ser atribuída ao líder do PSD, Rui Rio, ou à do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou que “a culpa é dos dois”, embora admita que os sociais-democratas possam estar mais “na defensiva”, com o surgimento de “um novo brinquedo”, referindo-se ao partido que Pedro Santana Lopes quer formar, a Aliança.

“É uma força nova, veremos se se constitui ou não, que apoio terá. Neste momento considero apenas uma intenção de uma pessoa que lidera. Não julgo que a formação de mais partidos aumente o potencial de crescimento [do centro-direita]”, apontou.

Para Ribeiro e Castro, o afastamento entre PSD e CDS-PP começou em 2015, quando a direção social-democrata de Pedro Passos Coelho questionou a legitimidade da formação do atual Governo, por o PS não ter sido o partido mais votado.

“Perturbou bastante o debate político, fez-nos perder tempo e aumentou as incompreensões”, disse, salientando que, já em 1979, o objetivo da Aliança Democrática (AD) era derrotar a maioria de esquerda.

“Ou as pessoas estão contentes com a ‘geringonça’ e têm tempo para medir tamanhos no alfaiate ou não queremos ter mais uma legislatura como esta e é tempo de ter formas de articulação política mais eficazes. Ou então caminharemos para uma derrota anunciada”, antecipou.