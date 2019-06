Rio considerou que a crise do regime incide sobre o sistema político e, logo, sobre “todos os partidos, da esquerda à direita”.

O líder do PSD foi a Belém acompanhado do secretário-geral, José Silvano, do líder parlamentar Fernando Negrão e dos vice-presidentes David Justino e Elina Fraga.

“Aquilo que mais nos preocupa é a situação em que se encontram os serviços públicos. Desde que este Governo entrou em funções, os serviços públicos tiveram uma degradação brutal”, acusou, apontando como exemplos o Serviço Nacional de Saúde, os atrasos na atribuição de reformas pela Segurança Social ou a degradação nos transportes.

Rui Rio acusou o PS de tomar “medidas desgarradas” que, mesmo quando são “boas ideias” – como a dos passes sociais – depois são “mal executadas e revertem em pior qualidade de vida para as pessoas”.

“Temos problemas claros no presente, e temos problemas no futuro, por força da inação do presente e das políticas que estão a ser seguidas”, alertou, apontando sinais “preocupantes” também na balança de pagamentos, com as importações a crescerem mais do que as exportações.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou na quarta-feira a receber os partidos com assento parlamentar, no quadro dos seus “contactos regulares” com as forças políticas.

O primeiro partido a ser recebido pelo chefe de Estado no Palácio de Belém foi o CDS-PP, na quarta-feira. Hoje, além do PSD, serão recebidos o PCP e o PAN, enquanto na sexta-feira realizam-se os encontros com o BE e o PS.

Na noite das eleições europeias, em 26 de maio, o chefe de Estado referiu-se a estas audiências, afirmando que pretendia "ouvir os partidos políticos sobre a situação, política, económica e social portuguesa, e ouvi-los também sobre as perspetivas de uma ainda longa pré-campanha eleitoral e de uma campanha eleitoral que só se realizará em setembro" para as legislativas de 06 outubro.

