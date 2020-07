Numa curta mensagem transmitida na sessão de encerramento do 26.º Congresso da JSD, mas que disse ter sido gravada antes de saber os resultados que consagraram Alexandre Poço como novo líder, Rio prometeu olhar para o exemplo do congresso que a ‘jota’ realizou on line entre sexta-feira e hoje, “num contexto muito difícil, quase impossível”, devido às restrições impostas pela covid-19.

“A JSD conseguiu uma atitude pioneira, o partido e eu próprio vamos olhar para ela, pode abrir a porta a reuniões do partido que têm estado suspensas e, que a funcionar bem, podem ser reativadas”, disse.

Rui Rio cumprimentou “os que vierem a ganhar” e desejou que, quer vencedores quer perdedores, possam “honrar a história da JSD”.

“Uma organização política que debate, não só, mas fundamentalmente os temas ligados à juventude, mas que o faz com lealdade e com disciplina relativamente àquilo que é o partido, a JSD tem autonomia, mas não tem independência, é uma organização integrada no PSD”, salientou, dizendo esperar “a melhor colaboração” com a nova direção.

O presidente do PSD apontou as autarquias como “um excelente ponto para se iniciar uma carreira política”, dizendo esperar que, nas eleições do próximo ano, elementos da JSD possam vir a integrar, como habitualmente, as listas do partido particularmente para as freguesias.

Numa intervenção em direto no encerramento dos trabalhos, o novo presidente da JSD, Alexandre Poço - que não apoiou Rio nas diretas de janeiro e foi um dos sete deputados do PSD que esta semana quebraram a disciplina de voto contra o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro - respondeu positivamente ao desafio lançado pelo líder social-democrata.

“A JSD estará ao lado das nossas candidaturas e terá uma postura de trabalho, de entrega, de desenvolver os nossos melhores quadros para que o PSD conte com os seus melhores jovens para os desafios de cada freguesia e de cada município em outubro do próximo ano”, assegurou.

Alexandre Poço garantiu ao líder do PSD que poderá “contar com a JSD na sua capacidade de irreverência, coragem e liberdade para, ao lado do partido, construir uma alternativa” ao atual Governo e ao PS.