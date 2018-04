A análise que a AON fez a quase 200 países a nível mundial conclui que o risco de violência política aumentou pelo terceiro ano consecutivo, com 17 países a receberem uma avaliação pior do que a do ano passado e apenas seis a melhorarem o ‘rating’.

No relatório elaborado pela consultora de risco político AON, em parceira com a RiskAdvisory e a Continuum Economics, liderada pelo economista Nouriel Roubini, os analistas explicam que “a crescente competição geopolítica e um défice de liderança na diplomacia internacional contribuem para sustentar ou aumentar os riscos de conflito armado”.

Para esta análise, a AON utiliza seis indicadores, sendo o primeiro o risco de Violência Política, que analisa a possibilidade de haver ataques, motins, sabotagens, terrorismo, guerra, guerra civil ou um golpe de Estado, entre outros.

O risco de Transferência de Divisas refere-se ao risco de o país ser incapaz de fazer pagamentos em moeda estrangeira devido à imposição de controlos sobre a moeda local.

O risco de Não Pagamento Soberano tem a ver com o risco de um governo, empresa pública ou uma entidade governamental não honrar as suas obrigações financeiras.

O risco de Interferência Política relaciona-se com a intervenção governamental na economia ou em outras áreas de políticas que afetem negativamente os interesses fora do país, por exemplo nacionalizações ou expropriações.

As Perturbações à Cadeia de Distribuição revelam-se no risco de haver uma perturbação no fluxo de bens ou serviços do ou para o país em resultado de instabilidade política, social, económica ou ambiental.

Por último, o Risco Regulatório ou Legal é o risco de perdas financeiras ou reputacionais em resultado de dificuldades no cumprimento das leis, regulamentos ou regras de determinado país.