As comemorações, promovidas pela Câmara Municipal do Sabugal, presidida por António Robalo (PSD), têm como ponto alto a sessão solene, com início pelas 14:30, no Auditório Municipal, com um momento musical do Duo de Violinos formado por Duarte Andrade e Gonçalo Adriano.

Na sessão serão condecorados os trabalhadores da autarquia com 15, 25 e 35 anos de serviço efetivo, atribuídos votos de louvor a trabalhadores aposentados e atribuída a Medalha de Mérito Cultural do Município do Sabugal ao professor e historiador Adérito Tavares, que proferirá a oração de sapiência intitulada “Identidade Nacional e Identidade Local”.

Adérito Tavares, natural de Aldeia do Bispo, naquele concelho, é autor do livro “A Capeia Arraiana”, publicado em 1985 sobre a tourada tradicional da zona do Sabugal, que está registada no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, desde novembro de 2011.

A capeia arraiana é uma manifestação tauromáquica que se distingue das restantes por incluir a lide do touro bravo com recurso ao forcão, um engenho em madeira de forma triangular que é manuseado por cerca de 30 homens.

O programa das comemorações do dia do concelho do Sabugal começa às 09:30 de sábado, com o desfile da Banda Filarmónica Bendadense e dos Bombeiros Voluntários do Sabugal e do Soito, seguindo-se o hastear das bandeiras, junto do edifício dos Paços do Concelho.

Para as 10:15 está agendada a visita guiada e encenada “Memórias com Histórias” ao centro histórico do Sabugal.