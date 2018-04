“Ao fazer a reconstituição dos factos apercebi-me que tinham acontecido coisas que não deveriam ter acontecido, como por exemplo as pessoas que deram com ele não saberem sequer o suporte básico de vida e ligar para o 112”, contou Gabriel Boavida à agência Lusa.

O movimento, apresentado na Faculdade de Medicina de Lisboa, foi fundado por Gabriel Boavida na sequência do falecimento, há dois anos, do seu irmão com uma paragem cardiorrespiratória na via pública a 1800 metros do Hospital Amadora-Sintra.

“Desde logo dei conhecimento da inexistência ilegal da ambulância” no Hospital Amadora-Sintra, uma situação que foi rapidamente resolvida. “Hoje é uma das VMER com mais saídas do país e com mais vidas salvas”, salientou.

Daí surgiu a ideia de criar o movimento cívico, congregando pessoas que “tivessem a mesma vontade de fazer acontecer mudança no país”

O movimento tem como grande objetivo preparar melhor o país para responder a emergências médicas e a situações de paragem cardiorrespiratória, com um terço da população a saber fazer suporte básico de vida e a utilizar um desfibrilhador.

“A paragem cardiorrespiratória é a principal causa de morte fora dos hospitais, causa dez mil mortes todos os anos em Portugal, uma morte por hora”, salientou Gabriel Boavida.

Comparada com a sinistralidade automóvel é “vinte vezes mais”, elucidou.

A taxa de sobrevivência da morte súbita cardíaca fora dos hospitais é de 3% em Portugal quando há países em que essa taxa é de 30 por cento. “Esse é o nosso objetivo até 2030”, adiantou.

Por outro lado, como nos primeiros dez minutos, após a paragem cardíaca, “cabe à sociedade civil fazer a diferença e não às equipas de emergência, o nosso objetivo é que o suporte básico de vida mais desfibrilhação seja ensinado por lei nas escolas”.

A obrigatoriedade deste ensino deve ser estendida a determinadas “profissões chaves”, como profissionais de saúde, professores de educação física, seguranças, bombeiros, ‘personal trainers’, vigilantes.

Outros objetivos do movimento são mais campanhas de sensibilização para esta situações e “o acesso a uma rede muito mais alargada de desfibrilhação” para que a taxa de sobrevivência atinja os 30 por cento.

Segundo o responsável, o movimento já tem o reconhecimento do Ministério da Saúde ao englobá-lo no grupo de trabalho para a revisão do plano nacional de desfibrilhação.