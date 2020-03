A empresa de brinquedos nacional Science4you está a utilizar as suas equipas e materiais de modo a fazer face às necessidades que existem no mercado durante o surto do novo coronavírus. De brinquedos infantis passou a produzir óculos de proteção, mas quer começar rapidamente a produzir gel desinfetante.

A empresa 100% portuguesa — desenvolve, produz e comercializa brinquedos — anunciou que "adaptou a sua produção no sentido de dar resposta às necessidades do mercado" devido à pandemia causada pelo Covid-19. Em comunicado, a Science4you indicou que "já conseguiu fornecer mais de 300 mil óculos de proteção", estando a produzir "15 mil unidades por dia". A empresa indica que este fornecimento começou há duas semanas e que está a trabalhar igualmente "para conseguir adaptar as suas instalações para produção de gel desinfetante", de modo a iniciar a sua produção e, por conseguinte, avançar com a sua distribuição já nos próximos dias. "Trata-se de uma transformação em tempo recorde de toda a linha de produção que irá garantir no imediato não só a manutenção de postos de trabalho, como ultrapassar necessidades de importação deste material, parte do qual é oriundo da China", refere o CEO, Miguel Pina Martins. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Em Portugal, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.