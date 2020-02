Numa nota enviada esta quarta-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras anuncia ter detido "ontem, na Figueira da Foz, um cidadão estrangeiro sob o qual pendia um mandado de detenção internacional, datado de 2014 e emitido por Tribunal de Lisboa".

Segundo a autoridade, o detido "havia sido inicialmente condenado a uma pena de quatro anos de prisão, suspensa por igual período. Como entretanto foi condenado por outros crimes de menor gravidade, mas igualmente relacionados com tráfico de droga, a sentença inicial foi revogada, tornando-se efetiva a condenação a quatro anos de prisão".

O homem foi entregue no Estabelecimento Prisional de Coimbra para o cumprimento da pena, indica a mesma fonte.

Também no Porto o SEF deteve um outro cidadão estrangeiro, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, na posse de um bilhete de identidade romeno falsificado, quando tentava embarcar com destino a Stansted, no Reino Unido.

O indivíduo, de 21 anos, foi detido pela "prática do crime de uso documento falsificado e por se encontrar na situação de permanência irregular em território nacional", indica aquela autoridade. O cidadão foi presente Tribunal Judicial da Comarca da Maia, onde foi validada a detenção.

O juiz determinou a sua "instalação na Unidade Habitacional de Santo António (Centro de Instalação Temporária), onde aguardará os ulteriores trâmites do processo de afastamento que lhe vier a ser instaurado pelo SEF".