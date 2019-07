No sábado, os rebanhos, formados por 800 a 1.000 cabeças de gado, "provenientes das terras chãs da montanha, concentrar-se-ão no largo da câmara [de Seia], às 07:30, atravessando a cidade em direção à serra [da Estrela], local onde vão permanecer até ao final do verão".

"Neste dia tão especial para os pastores, as ovelhas ostentam os maiores e melhores chocalhos e são enfeitadas com ‘peras e cabeçadas' coloridas", refere a autarquia de Seia.

De acordo com a nota, "porque a vida do pastor é no campo", também será em ambiente campestre que, naquele dia, "se fará a merenda do alforge e o almoço com os pastores, os verdadeiros".

"Para os pastores, esta também é uma forma de sensibilizar os portugueses para a importância da pastorícia no contexto do desenvolvimento económico e social da Serra da Estrela e de todo o interior do país", remata.