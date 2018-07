O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, vai realizar em agosto dois passeios pedestres pelo Parque Natural da Serra da Estrela e pela rede das Aldeias de Montanha nos dias 2 e 20, foi hoje anunciado.

"Os itinerários propostos são de pequena rota, circulares, realizam-se às quartas-feiras e procuram dar a conhecer a riqueza natural e cultural das Aldeias de Montanha e da Serra da Estrela", refere a Câmara Municipal de Seia em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

O primeiro passeio realiza-se a 2 de agosto, pela rota das Canadas, na área da localidade de Alvoco da Serra. Esta rota "acompanha a cabeceira do amplo vale de Alvoco [da Serra] e percorre um amplo anfiteatro natural, alojado no sopé da vertente sul do planalto da Torre [o ponto mais alto da Serra da Estrela]", refere.

Alvoco da Serra será o ponto de partida de um percurso com cerca de 6.160 metros que se desenvolve "por uma intrincada rede de caminhos murados designados de canadas", explica a autarquia, acrescentando que a paisagem é marcada, sobretudo, por afloramentos graníticos, giestais, urzais e campos agrícolas. Nesta, além do casario antigo, "merecem uma visita atenta a igreja de Nossa Senhora do Rosário e a capela de Santo António, que alberga uma coleção de arte sacra, que inclui no seu espólio esculturas em pedra de Ançã, da escola de Coimbra".

O segundo percurso pedestre promovido pelo CISE decorrerá no dia 30 de agosto e terá como cenário o planalto superior da Serra da Estrela."Com uma extensão de seis quilómetros, o itinerário proporciona a visita a diversos locais onde a ação modeladora dos gelos do último período glaciário é notória", indica a organização.

Ainda de acordo com o município de Seia, na paisagem a percorrer pelos participantes no passeio pedestre, que terá início e fim na Torre, predominam afloramentos rochosos, prados e matos de altitude, que "suportam um leque de espécies de fauna e flora típicos de zonas montanhosas".

Os interessados em participar nos dois passeios devem fazer a inscrição junto do CISE.

Cada atividade, que é limitada a um máximo de 15 participantes e a um mínimo de seis, tem um custo associado de cinco euros.