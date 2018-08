A empresa multi-nacional norte-americana Procter & Gamble Co. (P&G), responsável por marcas como a Gillette ou Pantene, pretende registar acrónimos utilizados em conversas online. A confirmar-se, expressões como "LOL" e "WTF" poderão ser utilizadas para publicitar os seus produtos.

Segundo a CNBC, a P&G quer tornar marca registada quatro acrónimos muito populares em conversas online: "LOL (laughing out loud, ou rindo alto)", "WTF (what the f**k, ou mas que raio)", "NBD (no big deal, ou sem problemas)" e "FML (f**k my life, ou que se dane a minha vida)".

Expressões como estas são frequentemente utilizadas nas redes sociais ou em janelas de conversação entre utilizadores.

As aplicações de marca registada foram passadas ao Gabinete de Patentes e Marcas Registadas dos Estados Unidos da América em Abril. A empresa fez estas aplicações com o intuito de publicitar sabão líquido, detergente da louça, limpa superfícies e ambientadores.

Os pedidos ainda se encontram pendentes de aprovação, encontrando-se com o estatuto "TBD (To Be Decided, a ser decidido). O Gabinete de Patentes pediu clarificações à P&G, que tem até janeiro do próximo ano para responder.

Esta é uma tentativa de apelar ao mercado mais jovem dos chamados "millennials", pessoas nascidas entre o início dos anos 80 e o final dos anos 90, com mais de 20 anos mas menos de 40.

Como aponta a BBC, esta mudança de estratégia da empresa pode ter como responsável Nelson Peltz, investidor que se juntou ao conselho de administração da P&G em março.

Já em setembro do ano passado, Peltz tinha dito à CNBC que os consumidores mais jovens não querem marcas genéricas, mas sim produtos com que tenham "uma ligação emocional".

A P&G é responsável por uma série de marcas presentes no mercado português, desde detergentes da roupa Ariel ou Tide até aos produtos de higiene Oral-B.