Sheila Fox, agora com 68 anos, desapareceu de Coventry em 1972, quando tinha 16 anos. Na altura, a polícia de West Midlands disse que a jovem estava a morar com os pais e que poderia estar num relacionamento com um homem, o que teria provocado o desaparecimento, conta o The Guardian.

No domingo passado, a polícia de West Midlands lançou um novo apelo para ajudar a encontrar Fox, ao divulgar uma fotografia dela na época de seu desaparecimento no seu site e nas redes sociais.

Poucas horas depois de ter sido divulgada, pessoas entraram em contacto com informações e esta quarta-feira as autoridades confirmaram que Fox está viva e bem, a morar noutra parte do país.

"Estamos muito felizes em anunciar a conclusão de uma das mais longas investigações de pessoas desaparecidas da polícia de West Midlands", referiu um porta-voz.