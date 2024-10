Em menos de uma semana, os bilhetes dos concertos dos Silence 4, agendados para os dias 14 e 15 de novembro de 2025, esgotaram. Agora, a banda anuncia uma data extra a 13 de novembro, no mesmo local.

O quinteto está de regresso aos palcos para alguns concertos especiais com o intuito de celebrar os 30 anos desde a sua formação.

David Fonseca, Sofia Lisboa, Rui Costa e Tozé Pedrosa, vão revisitar os maiores êxitos do grupo na sua cidade natal, em Leiria, com dois espetáculos no Teatro José Lúcio, nos dias 13 e 14 de junho de 2025.

A 13, 14 e 15 de novembro, o grupo passa pelo Porto, e a 13 de dezembro atua em Lisboa, na Meo Arena.

Os bilhetes para os concertos na Super Bock Arena e na Meo Arena encontram-se disponíveis e podem ser adquiridos aqui.

Já os ingressos para os espetáculos em Leiria serão colocados à venda a partir do dia 01 de janeiro, em exclusivo, na bilheteira do Teatro José Lúcio, sendo possível reservar antecipadamente.