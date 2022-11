“Como forma de protesto dos trabalhadores face à atitude de prepotência continuada da administração da Altice e para permitir a participação dos trabalhadores do ativo nas concentrações, foi entregue pré-aviso de greve de 24 horas para o dia 09 de dezembro”, refere um comunicado conjunto assinado por várias estruturas sindicais.

O documento hoje divulgado é assinado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV), Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), STT – Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), Federação dos Engenheiros e Sindicato de Quadros Das Comunicações (Sinquadros).

Os sindicatos registam que em junho apresentaram uma proposta de aumentos salariais intercalares que foi rejeitada pela Altice Portugal e criticam o prémio anunciado pela administração na ‘festa de natal’ do grupo, em novembro.

“Sabemos bem os objetivos que estão implícitos nos prémios, que é não aumentar o salário base, para impedir valores superiores quando se negociem os aumentos salariais e, por isso, a Frente Sindical diz rotundamente ‘não a prémios’ e ‘sim a aumentos nos salários'”, acrescentam.

De igual forma, assinalam que os trabalhadores no ativo ou fora do ativo e os seus familiares inscritos nos planos de saúde da Altice “enfrentam um brutal ataque aos seus direitos”, referindo que há uma tentativa de imposição de um “agravamento significativo nos copagamentos a cargo dos beneficiários e também um rol de exclusões de vários atos médicos”.

Nesse âmbito, os sindicatos apontam que a Altice tem reduzido “drasticamente” as convenções com unidades de saúde.

Os sindicatos acusam a administração da Altice de “ganância de arrecadar dinheiro”, que motiva “a recusa de aumentos salariais, o brutal ataque aos planos de saúde, a degradação da proteção na saúde com a redução sistemática de convenções com as unidades de saúde e a venda da colónia de férias” da Verdizela.

O pré-aviso de greve impacta as empresas MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, Altice Portugal, PT Cloud e Data Centerts, Altice Labs, PT ACS — Associação de Cuidados de Saúde, Fundação Portugal Telecom, Portugal Telecom Data Center, PT Contact e PT Sales, Tnord, Sudtel, Field Force Atlântico e Winprovit.

As cinco estruturas sindicais convocaram ainda concentrações junto aos edifícios da Altice em Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada para as 14:30 de dia 09 de dezembro.