A terra tremeu às 04:03, horário local (12:03 em Lisboa), a cerca de 50 quilómetros da pequena cidade de Tonopah, no estado norte-americano do Nevada – a meio caminho entre as cidades de Las Vegas e Reno – e a leste da cordilheira de Sierra Nevada e o famoso Parque Nacional de Yosemite.

Segundo o USGS, o epicentro localizou-se aproximadamente 3,1 quilómetros de profundidade.

Até ao momento, não foi informado possíveis vítimas após o tremor, mas muitas pessoas disseram nas redes sociais que sentiram o abalo na Califórnia.

De acordo com o Los Angeles Times, uma média de cinco sismos que variam entre as magnitudes 6,0 a 7,0 na escala de Richter ocorre a cada ano nos estados da Califórnia e Nevada.