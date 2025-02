O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou um sismo esta terça-feira, às 10h36 (hora local), "de magnitude 2.4 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 12 km a Sudoeste de Seixal".

Este sismo "foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Sesimbra (Setúbal). Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Lisboa (Lisboa), Almada e Palmela (Setúbal)".

"Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", diz o IPMA.

Entretanto, às 11h34 foi registado novo abalo de magnitude 1,8, na mesma zona.

De recordar que um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter com epicentro a cerca de 14 quilómetros a sudoeste de Seixal, no distrito de Setúbal, foi registado no dia de ontem pelas 13h24 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).