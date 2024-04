De acordo com o The Guardian, o sismo foi sentido em toda a cidade de Nova Iorque e nos arredores, incluindo New Jersey.

Segundo o U.S. Geological Survey, este terramoto aconteceu a uma profundidade de 5 km.

Citado pela Associated Press, o corpo de bombeiros de Nova Iorque adianta que até ao momento não foram verificados danos.

Várias pessoas relataram ter sentido o abalo nos estados vizinhos de Connecticut e Massachusetts. Também foi percetível em Boston e Filadélfia.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).