Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, o socialista Luís Encarnação, referiu que os serviços “têm vindo a ser restabelecidos paulatinamente, sendo que a normalidade ainda vai levar algum tempo”.

“Ainda existem constrangimentos, mas acreditamos que entre hoje e amanhã possamos começar a restabelecer o contacto com os nossos munícipes, que é a nossa prioridade”, apontou.

Luís Encarnação estimou que o sistema informático do município “possa ficar a funcionar numa situação aceitável no início da próxima semana”.

A Câmara de Lagoa, no distrito de Faro, foi alvo, no fim de semana, de um ciberataque que está a afetar o sistema interno.

O ciberataque de ‘ransomware” começou no sábado à tarde e foi concluído durante a madrugada do domingo, tendo sido furtados mais de 600 megabytes em documentos pertencentes ao município e todo o sistema foi mandado abaixo, referiu o autarca.

Além da transferência de uma quantidade considerável de informação, foram encriptados vários ficheiros e deixados dois ‘links’, “provavelmente para contacto”, segundo a autarquia.

“Desconhecemos o motivo desses endereços, mas presumo que esses seriam com as condições de resgate. Não foram abertos, nem acedidos pelos técnicos da autarquia, ficando para as autoridades que estão a fazer a investigação”, notou.

De acordo com o autarca, o ataque informático está a ser investigado pela Policia Judiciária, com a colaboração das suas congéneres internacionais, para identificar o autor ou autores do crime.

Luís Encarnação adiantou que a reposição do sistema informático “está a correr bem, devido ao sistema de redundância que estava implementado na autarquia, com cópias quase diárias para um servidor com alguns anos”.

“Face a esse sistema tem sido possível recuperar muita informação com um atraso de dois a três dias anteriores ao ciberataque, o que tem permitido restabelecer os serviços municipais”, concluiu.