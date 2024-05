“Não queremos deixar de sublinhar, a importância de ser percorrido o Caminho Português da Costa certificado e por conseguinte sinalizado. Verificamos, que neste itinerário, existem várias alterações feitas por ignorância ou por interesses comerciais”, avisa a associação, com sede em Viana do Castelo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da associação, Alberto Barbosa avisou “as autoridades para terem uma sinalética adequada e eficiente e visível ao longo do percurso”.

“Infelizmente, verificamos várias deficiências. Parece-nos que confiam demais em aplicações que os peregrinos possam utilizar”, adiantou.

Uma mulher de 70 anos, peregrina dos Caminhos de Santiago, morreu hoje atropelada por um comboio que seguia no sentido norte/sul na linha do Minho, em Vila Nova de Cerveira, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o atropelamento ferroviário ocorreu na freguesia de Gondarém, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo, e interrompeu a circulação ferroviária durante cerca de 45 minutos.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 12:06 e a circulação ferroviária foi restabelecida às 12:50.

A mesma fonte adiantou que a mulher, de nacionalidade neozelandesa, fazia os Caminhos de Santiago acompanhada pelo marido e a irmã.

“Os nossos sentidos pêsames à família”, refere a associação que sublinha: “Respeitar a história e a tradição das rotas jacobeias, é fundamental e essencial, para não se perder o espírito do Caminho de Santiago”.

Os Caminhos de Santiago são percorridos por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do apóstolo Santiago Maior em Santiago de Compostela, capital da Galiza, em Espanha.

Em dezembro de 2023, o Governo certificou o Caminho Português de Santiago Central Porto e Norte para Santiago de Compostela, Galiza, que atravessa 13 municípios e tem uma extensão de 177,8 quilómetros, pela sua “importância patrimonial, histórica e cultural”.

O Caminho Português de Santiago Central - Porto e Norte para Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha, é quinto itinerário a ser certificado pelo Governo em todo o país e, o terceiro no Norte.

O primeiro foi o Caminho Português Central-Alentejo e Ribatejo, em 2021, o mesmo ano de certificação do Caminho Português Interior, que liga Viseu a Chaves, com saída para Espanha por Vilarelho da Raia.

Em 2022, foi certificado o Caminho Português da Costa, que parte do Porto e atravessa o Minho até Espanha.

Em 2023, o Governo certificou o Caminho Português Central-Região Centro e, o Caminho Português de Santiago Central Porto e Norte.