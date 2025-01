“Foram mais de 24 mil chamadas atendidas num só dia. No período homólogo de 2024, no dia 2 de janeiro, a Linha atendeu pouco mais de 10 mil chamadas”, referem os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) em comunicado.

Nos primeiros dois dias de 2025 foram atendidas mais de 36 mil chamadas, correspondendo a uma média de 750 chamadas por hora, o que representa quase o dobro da capacidade de atendimento do mesmo período no ano passado, quando foram registadas cerca de 16 mil chamadas (aproximadamente 330 chamadas por hora).

“O aumento significativo de chamadas diárias, ocorrido nestes primeiros dias de 2025, impactou nos tempos médios de espera na Linha SNS 24, levando a desafios pontuais na gestão de recursos humanos que provocaram, em determinados períodos, tempos de espera longos”, sublinham os SPMS.

Com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta, está a ser feito um reforço, quer por parte dos SPMS, quer da operadora Altice, no recrutamento de mais profissionais de saúde, nomeadamente de enfermeiros e farmacêuticos.

A nova triagem digital para sintomas respiratórios agudos, disponível para utentes com 18 ou mais anos, já permitiu realizar mais de 5.000 triagens, desde que arrancou no passado dia 1 de janeiro.

Os SPMS notam que se observou um aumento de cerca de 13% nas situações encaminhadas para os Cuidados de Saúde Primários, com o agendamento de cerca de 1.500 consultas através da Linha SNS 24, contribuindo para evitar deslocações desnecessárias aos serviços de urgência.

“O aumento significativo de chamadas demonstra os esforços contínuos do SNS 24 em reforçar a capacidade de resposta, especialmente nesta época do ano, em que a procura por serviços de saúde é elevada”, salienta.

Os SPMS reiteram “total confiança no trabalho conjunto” com o operador, Altice, mantendo uma estreita articulação e trabalho de equipa, garantindo assim que os serviços da Linha SNS 24 (808 24 24 24) continuam a ser uma referência para todos os cidadãos que necessitam de apoio perante problemas de saúde não emergentes.

A Linha SNS 24 encerrou o ano de 2024 com mais de 3,5 milhões de chamadas atendidas, representando um crescimento de 87% em relação ao ano anterior, “o que reforça o papel crucial deste serviço no acesso ao Serviço Nacional de Saúde”.