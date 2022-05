Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a linha SNS24 atendeu mais chamada em cinco meses do que durante o ano de 2021, com especial incidência na última semana (9 a 15 de Maio), período no qual foram atendidas 49 mil chamadas por dia, em média, escreve o jornal Público.

O dados do SPMS dão conta de um aumento superior a 29 mil chamadas atendidas até à última segunda-feira em relação ao total de 2021.

Contabilizando o total, o SNS24, desde o começo do ano até ao final (de 2021), atendeu 6.099.500 chamadas. Foram também feitos, até à data, 2,5 milhões de testes de despiste ao SARS- CoV-2 prescritos pela linha, desses mais de 115 mil na semana passada.

A sobrecarga do SNS24 está relacionada com a subida das infecções e com o fim da comparticipação nas farmácias comunitárias, que forneciam testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional para detecção do vírus SARS-CoV-2.

Com um autoteste positivo os utentes podem ligar para a linha e obter prescrição para teste um antigénio gratuito.