Em comunicado, a empresa responsável pela gestão do aeroporto detalhou “que não há previsão de retomada das operações”.

As chuvas que assolam o sul do Brasil há uma semana já deixaram pelo menos 84 mortos e 111 desaparecidos e provocaram graves inundações em centenas de cidades, incluindo Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

A mesma situação afetou o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, cujas pistas e instalações estão completamente inundadas.

As autoridades de Porto Alegre explicaram que, por enquanto, os aviões que transportam ajuda humanitária para a capital poderão utilizar o aeroporto do município vizinho de Canoas, embora este não receba voos comerciais enquanto durar a emergência.

As chuvas, que começaram a abrandar hoje após uma semana sem tréguas, afetaram cerca de 840 mil pessoas em 345 municípios, que sofrem com a falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos como eletricidade e água potável.

Dados da Defesa Civil local indicam que, desse total, 121.957 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.