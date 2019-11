“O Governo não tem o direito de determinar quais são as notícias falsas e quais são as corretas (…) Pergunto se a ideia do Governo de lidar com as notícias falsas será uma ideia bem-sucedida ou se, afinal, será uma maneira de silenciar os opositores”, disse Pannika Wanich, porta-voz do partido progressista Anakot Mai (Novo Futuro), quando o centro foi discutido no parlamento, no final de julho.

A Tailândia tem uma lei sobre crimes informáticos que tem sido frequentemente utilizada para processar mensagens e opiniões contrárias ao Governo ou à monarquia, que também está protegida por uma das leis contra crimes lesa-majestade mais restritas do mundo.

Enquanto isso, outros países do Sudeste Asiático estão a legislar, ou já aprovaram, leis para combater os boatos e as notícias falsas na internet.

O parlamento da Malásia aprovou no ano passado uma lei controversa que pune a criação e disseminação de notícias falsas com sentenças de até dez anos de prisão, que várias organizações de direitos humanos denunciaram como um instrumento de censura.

O parlamento de Singapura aprovou um projeto de lei em maio que sancionará a divulgação de notícias falsas pela Internet com penas semelhantes, apesar das críticas de opositores e ativistas, que o consideram um ataque à liberdade de expressão.