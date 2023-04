O Ministério das Infraestruturas disse hoje que foi informado, em 16 de janeiro, que a TAP tinha interesse em participar na reunião do dia seguinte com o grupo parlamentar do PS e que João Galamba "não se opôs".

"O ministro das Infraestruturas foi informado de que a TAP, na tarde do dia 16 de janeiro, tinha transmitido o seu interesse em participar na reunião com o Grupo Parlamentar do PS", lê-se num comunicado enviado pelo Ministério. Sublinhando que se trata de uma prática comum destinada "à partilha de comunicação", o gabinete do ministro acrescentou que "o ministro das Infraestruturas não se opôs à participação da TAP na reunião, agendada pela Área Governativa dos Assuntos Parlamentares para o dia 17 de janeiro, tendo o seu Gabinete procedido em conformidade".