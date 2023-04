A SIC teve acesso a documentos que mostram que a ex-CEO da TAP, Christine Ourmiéres-Widener e a bancada parlamentar do PS combinaram as perguntas e respostas para a audição da gestora francesa na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no Parlamento, a propósito da indemnização oferecida a Alexandra Reis.

Estas questões terão sido combinadas numa reunião realizada no passado dia 17 de janeiro, encontro esse que terá sido marcado inicialmente pela bancada do PS. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, terá sido quem autorizou a participação de Christine Ourmiéres-Widener na reunião secreta, dois dias antes da primeira audição parlamentar da antiga CEO da TAP sobre o caso, de acordo com a estação televisiva. Estas foram as questões combinadas: - Que razões levaram à saída de Alexandra Reis? Que funções tinha? - Esteve envolvida em processos de reestruturação, nomeadamente salários? - Relação entre CEO da TAP e legalidade de indemnização - Contratação da SRS [Sociedade Rebelo de Sousa] porquê? Já trabalhava para a TAP? - Departamento jurídico acompanhou? Fez algum alerta? - Comunicação entre chairman e CEO? As respostas, essas, também foram alinhavas entre as partes: - Sobre as razões da saída da Alexandra Reis: há divergências sobre a implementação do plano de restruturação. Tem de haver um alinhamento [de] posições. Não há nada pessoal, é chocante até pensarem nisso. - Sobre comunicação com Governo, enviámos tudo para IGF [Inspeção-Geral de Finanças], comunicações escritas entre mim e o Governo. - Enviei comunicações para HM [Hugo Mendes] - Sociedade Rebelo de Sousa já estava a trabalhar com a TAP - Chairman esteve sempre envolvido e disse-me que falou com o Governo. Ele assinou o documento. - Departamento jurídico [da] TAP não acompanhou as negociações - Não podíamos ter feito isto sem OK do acionista, deixaram de fora os advogados [da] TAP por causa dos conflitos de interesse e confidencialidade.