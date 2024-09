Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disse que a partir de hoje está prevista alguma entrada de humidade, as temperaturas vão baixar e estão previstos aguaceiros, que, no entanto, só vão chegar na sexta-feira às regiões do Norte e Centro, as mais afetadas pelos incêndios.

Segundo Patrícia Gomes, as temperaturas máximas vão começar a descer a partir da tarde de hoje, com uma variação de 04 a 06 graus Celsius, dependendo da região.

Também começará a haver uma ligeira alteração da massa de ar que afeta o território do continente.

“Estes dias mais quentes têm sido consequência de uma corrente de leste muito intensa que transporta um ar quente e seco e a partir da tarde de hoje o vento terá uma componente mais de oeste, ou seja acaba também por ter alguma humidade, mas que pode não chegar às regiões do interior, pode ficar apenas na região do Litoral, mas ainda assim com alguma entrada de humidade”, afirmou.

De acordo com Patrícia Gomes, o tempo vai mudar a partir de quinta-feira, com o anticiclone a começar a deixar a sua influência.

“Vamos estar com uma depressão centrada a oeste da Península Ibérica com um vale depressionário nos níveis médios e altos. Esta situação vai originar aguaceiros um pouco por todo o território, que poderão ser acompanhados de trovoada. Amanhã [quinta-feira] ainda estamos a falar no campo das probabilidades e a ocorrer serão essencialmente na região Sul, no interior do Alentejo e interior do Algarve”, indicou.

No entanto, segundo a meteorologista, na sexta-feira estão previstos aguaceiros que vão ocorrer também nas regiões do Norte e Centro.

Quanto à descida da temperatura, Patrícia Gomes exemplificou com a máxima de 29 graus para hoje em Aveiro, quando na sexta-feira são esperados 23.

“Tudo isto conjugado acaba por fazer com que o risco de incêndio comece a ter um desagravamento gradualmente. O parâmetro mais significativo não são as temperaturas. O mais significativo são a humidade e principalmente a intensidade do vento. As pessoas associam o aumento da temperatura com o risco de incêndio, mas este não é o parâmetro mais significativo para o risco de incêndio”, adiantou.

Sete pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam 47.376 hectares.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.

