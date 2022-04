O escrutínio, que vai ser agora certificado pelo Tribunal de Recurso deu a Francisco Guterres Lú-Olo 242.939 votos ou 37,9% com a taxa de participação a ser de 75,17%, ligeiramente abaixo da verificada na primeira volta.

Aileu, onde Ramos-Horta venceu com 72,74% dos votos, registou a taxa de participação mais elevada, de 83,34%, e Lautem a taxa mais baixa do país, com 72,53%.

Lú-Olo venceu apenas em dois municípios, Baucau e Viqueque, com a perda histórica do município de Lautem, um dos feudos tradicionais da Fretilin, e que na segunda volta foi um dos locais onde a participação mais caiu.

O ainda chefe de Estado venceu ainda na Irlanda e na Inglaterra, com José Ramos-Horta a ser o mais votado no resto dos centros de votação da diáspora, em 10 dos 12 municípios do país e na RAEOA.

A vitória mais expressiva de Ramos-Horta foi no município de Ainaro, onde obteve 74,06% dos votos.

Registaram-se 1.643 votos brancos e 3.734 votos em branco.

José Ramos-Horta, que desde a sua eleição tem vindo a receber mensagens de parabéns de vários pontos do mundo, toma posse no próximo dia 20 de maio, dia em que se comemora o 20.º aniversário da restauração da independência.