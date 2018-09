Várias pessoas foram atingidas num tiroteio esta quinta-feira num banco na cidade de Cincinnati, Estados Unidos, de acordo com meios de comunicação e fontes policiais locais.

A polícia afirmou no Twitter que está "a investigar um atirador envolvido num incidente de tiroteio no Fifth Third Bank".

No mesmo tweet lê-se que existem "cinco vítimas feridas, três mortos". É também referido que o atirador morreu, devido à resposta de "três ou quatro oficiais".

A imprensa local informou que várias pessoas foram baleadas e levadas para o hospital, informação já confirmada pela polícia, que informou no Twitter que as vítimas foram transportadas para o UC Medical Center.

Segundo a Reuters, "testemunhas disseram que mais de uma dúzia de tiros foram disparados".

Uma grande presença policial isolou uma parte do centro da cidade e várias ambulâncias circularam pelo local.

Até ao momento não se conhece a identidade do atirador nem os motivos que levaram ao tiroteio no banco.