Na missiva, que a CT enviou à comunicação social, a entidade justifica a sua estratégia com o que considera ser a “crescente degradação do serviço ferroviário” que é prestado.

“Não podemos esperar, sr. ministro, por um acidente com consequências trágicas”, escrevem os representantes dos trabalhadores da transportadora ferroviária.

“O diagnóstico está há muito feito: são necessários mais trabalhadores, são necessárias mais peças e equipamentos nos armazéns da EMEF; é necessária a reintegração imediata da EMEF na CP e, na sequência desta última, é igualmente urgente a reconstrução da direção de engenharia da CP”, lê-se na carta.

“As pessoas e o conhecimento ainda estão cá, como está a vontade de fazer bem, de estar à altura das justas expectativas dos nossos passageiros”, realça a CT da CP.

Os representantes dos trabalhadores garantem que “só a reintegração da EMEF na CP, aligeirando a cadeia de comando que vai do saber técnico […] ao saber oficial e de produção da EMEF, poderá garantir à CP a disponibilidade, fiabilidade e segurança do seu material circulante”, assegurando, assim, o cumprimento do serviço público.

A CT realça ainda que esta solução representaria “um enorme ganho económico”, mesmo tendo em conta os ajustamentos salariais necessários.