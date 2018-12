“Todas as equipas pararam, cumpridas as oito horas de trabalho”, disse à agência Lusa André Albuquerque, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), especificando tratarem-se das equipas envolvidas nas telenovelas “Valor da Vida” e “A Teia”, atualmente em exibição na TVI, que estavam a trabalhar no Porto e nos estúdios da empresa em Bucelas.

Os trabalhadores da empresa de criação de conteúdos televisivos Plural Entertainment (GPE), que faz parte do Grupo Media Capital, iniciaram hoje uma greve parcial, que dura até 10 de dezembro, em reivindicação por melhores condições de trabalho.

Uma das reivindicações dos trabalhadores “é a redução do Período Normal de Trabalho (PNT), que atualmente atinge as 11 horas de trabalho, durante a maioria dos dias da semana, do mês e do ano”.

“Estes horários de trabalho são justificados pela empresa com o pagamento de um subsídio de Isenção de Horário de Trabalho [IHT], na modalidade que vulgarmente se identifica como IHT total. Ou seja, entende a empresa que a única coisa a respeitar são as 11 horas de descanso entre dois dias de trabalho - o que ainda assim nem sempre é cumprido, porque por vezes se passam as 11 horas de trabalho diário no período das gravações, e, para além disso, existem as deslocações e o trabalho de muitos trabalhadores que não termina com o fim do dia de gravações”, lê-se num comunicado divulgado na segunda-feira, pelo CENA-STE.