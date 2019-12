“Foi-nos transmitido [na reunião de hoje] que podemos contar com a ajuda do Ministério [das Infraestruturas e Habitação]”, indicou Fernando Simões, revelando que a tutela garantiu “que ainda hoje ia haver contactos com a administração da Vinci”, dona da empresa.

Num comunicado divulgado hoje, o SINTAC indicou que decidiu avançar com o referido pré-aviso de greve na empresa porque "através dos seus administradores pertencentes ao grupo Vinci, respondeu com a denúncia do acordo de empresa em vigor, e não cumpriu o devido descongelamento de carreiras no passado mês de novembro conforme tinha assinado em 2016".

O SINTAC refere que "como se ainda não bastasse", a empresa "começou a cortar abonos sociais e direitos adquiridos por todos os seus trabalhadores ao longo de 20 anos, não reconhecendo assim todo o esforço dos trabalhadores ao longo dos anos, e tudo isto com um único objetivo, o de não baixar os seus lucros a fim de poder encher ainda mais os cofres do grupo Vinci".

O sindicato sublinha que "durante três anos os trabalhadores viram os seus aumentos e progressões de carreira congelados a fim de melhorar a saúde financeira da empresa, e contribuíram imenso" para o seu crescimento.