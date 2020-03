"Os colaboradores com direitos acumulados de CQ e CO [folgas compensatórias] e / ou férias dos anos anteriores, devem usufruir dos mesmos, com caráter mandatário e prioritário", pode ler-se na carta dos Recursos Humanos da TAP aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.

Na mesma carta, os recursos humanos da TAP afirmam que os trabalhadores que "sem prejuízo da operação possam exercer a sua função a partir da sua habitação devem adotar o regime de Teletrabalho".

A TAP afirma que "o regime de Teletrabalho só deverá ser permitido nas situações em que seja possível o exercício integral das funções habituais" fora da empresa.

Já os trabalhadores com filhos menores de 12 anos, "podem utilizar a medida de exceção definida pelo Governo de Assistência à Família, no âmbito do encerramento dos estabelecimentos escolares decretado".