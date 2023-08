Dados do Sistema de Segurança Interna (SSI) referentes ao quinto dia da JMJ, em que as celebrações decorreram no Parque Tejo e contou com a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas, indicam que os peregrinos transportados no sábado para os hospitais foram mais 31 do que na sexta-feira.

Desde o dia 01 de agosto, quando começou a JMJ em Lisboa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) prestaram assistência a 3.496 peregrinos, 208 dos quais foram transportados para unidades hospitalares, segundo o SSI.

Os dados mostram igualmente que o INEM e a ANEPC responderam a 1.401 ocorrências no sábado, num total de 3.787 ocorrências desde 01 de agosto.

Em relação a sexta-feira, quando as principais iniciativas da JMJ se concentraram no Parque Eduardo VII, foram registadas mais 490 ocorrências.

No total, o INEM e a Proteção Civil empenharam, no sábado, 814 operacionais e 414 meios.

A Jornada Mundial da Juventude terminou hoje e contou com a presença do Papa Francisco.