Os três homens, de nacionalidade estrangeira com idades entre os 19 e os 28 anos, tinham em sua posse elevadas quantidades de cocaína que estava dissimulada na bagagem e no organismo.

Caso a droga tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de cerca de 29 mil doses individuais de cocaína, indica a PJ em comunicado.

“As detenções ocorreram em três ações distintas, desenvolvidas no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus, através dos aeroportos internacionais”, refere a PJ.

Dois dos detidos foram já presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado ambos em prisão preventiva.

O terceiro será presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação.