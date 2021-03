Fonte do INEM indiciou à agência Lusa que o alerta para o acidente de trabalho foi dado às 14:07, adiantando que três pessoas tinham ficado soterradas.

Entretanto, no local, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, confirmou às televisões que o acidente atingiu apenas duas pessoas e que ambas já foram resgatadas.

"Na chegada ao local verificámos que a laje do primeiro piso tinha sofrido uma derrocada parcial e encontravam-se dois trabalhadores no piso térreo com alguns ferimentos", indicou o comandante, que admitiu que, face ao alarme dado, "temia-se o pior".

No entanto, "à chegada ao local verificámos que os trabalhadores não eram três, como inicialmente se previa, pois um deles estava ileso e sem qualquer ferimento, e os outros dois estavam cooperantes e conscientes. Um deles saiu pelo próprio pé, o outro teve de ser imobilizado, tinha alguns ferimentos mais grave", explicou Carlos Marques, adiantando que este foi o caso mais delicado e que mereceu primeiros-socorros no local.

Uma das vítimas foi transportada para o Hospital de São João e a outra para o Hospital de Santo António.

O comandante referiu ainda que estão a aguardar a vinda da Autoridade para as Condições do Trabalho para depois da Proteção Civil poder chegar e avaliar a estrutura.

No local estão duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Hospital de São João e outra do Santo António, bem como três ambulâncias e uma mota do INEM.

A queda do muro ocorreu na Rua do Monte Alegre e que foram deslocadas três viaturas e 12 homens desta corporação.

De acordo com a mesma fonte, também foi chamado ao local um psicólogo. Também a PSP está no local.