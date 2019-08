“Ela foi muito agradável. Acordámos voltar a falar mais para a frente”, disse Donald Trump em declarações aos jornalistas na sexta-feira.

De acordo com o chefe de Estado norte-americano, a iniciativa partiu da primeira-ministra, pelo que “foi ela que ligou” para Washington, o que agradou a Trump.

A conversa entre os líderes dos dois países aconteceu na quinta-feira, dois dias depois de o Presidente dos Estados Unidos ter anunciado no Twitter que decidira cancelar a visita que iria fazer à Dinamarca no início de setembro, devido à intransigência do Governo daquele país em conversar sobre a venda da Gronelândia.

De acordo com a Casa Branca, a conversa entre Donald Trump e Mette Frederiksen foi “construtiva”.